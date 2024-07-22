İsrail, UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlamayı öngören yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Politika

İsrail, UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlamayı öngören yasa tasarısını kabul etti

İsrail meclisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti. Tasarı, UNRWA'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamakta ve ilişkilerin kesilmesini öngörmektedir.

22.07.2024 21:48
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İsrail meclisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İsrail meclisi, UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla kabul edildi. Yasa tasarısının UNRWA personelinin İsrail'deki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla kabul edildi. Yasa tasarısının UNRWA'nın "terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı görüşülmek üzere meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderilecek. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için iki kez daha okunmadan geçmesi gerekiyor. Yasa tasarısı resmi olarak "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklarının Kaldırılması Tasarısı" olarak adlandırılıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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