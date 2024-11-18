İsrail ve Hizbullah'ta Ateşkes Anlaşması İlerliyor - Son Dakika
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Politika

İsrail ve Hizbullah'ta Ateşkes Anlaşması İlerliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

18.11.2024 22:26
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Lübnan basını, Lübnan'ın ABD'nin ateşkes önerisine yazılı cevap verdiğini aktardı. ABD basınında yer alan haberlerde ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein'ın anlaşma ile ilgili kısa süre içerisinde Lübnan'ı ziyaret edeceği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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