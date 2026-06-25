İsrail ve Lübnan'dan Geri Çekilme İddialarına Yalanlama

Üst düzey İsrailli ve Lübnanlı yetkililer, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden geri çekildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Adı açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Lübnan-İsrail çatışmasına ilişkin Reuters haber ajansına konuştu. ABD'li yetkili, "İsrail, tampon bölgenin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine yönelik önemli bir iyi niyet göstergesidir. Lübnan Silahlı Kuvvetleri şimdi harekete geçmeli ve teröristlerin silahlarını ve altyapısını teyit edilebilir şekilde temizlemelidir. Bu model, yerinden edilmiş ailelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini, güneyin yeniden inşasını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını mümkün kılacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan'dan yalanlama geldi

İsrail'den üst düzey bir savunma yetkilisi ise yaptığı açıklamada, İsrail'in politikasının açık olduğunu ve ordunun Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölge" olarak adlandırılan yerden çekilmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamaları sorulan üst düzey bir Lübnanlı askeri yetkilisi de son günlerde sahada yaşanan gelişmelerin "geri çekilmenin tam tersini gösterdiğini" ifade etti. Yetkili, İsrail güçlerinin, Lübnan ordusu birlikleri de dahil olmak üzere bölgeye yaklaşan herkese karşı tampon bölgeyi koruduğunu aktardı. - BEYRUT