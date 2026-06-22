İsrail Yeni Mekanizmaya Dahil Edilmedi - Son Dakika
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İsrail Yeni Mekanizmaya Dahil Edilmedi

22.06.2026 19:55
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İsrail basını, ABD-İran görüşmeleriyle Lübnan'da yeni mekanizma kurulduğunu iddia etti.

İsrail basını, ABD- İran görüşmeleri kapsamında Lübnan için yeni "çatışmasızlık mekanizma"sı kurulduğunu ve İsrail'in söz konusu mekanizmaya dahil edilmediğini öne sürdü.

ABD ve İran arasındaki müzakereler İsviçre'nin Bürgenstock kentinde devam ederken, İsrail basını ortaya yeni bir iddia attı. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, ABD-İran görüşmeleri kapsamında Lübnan için yeni "çatışmasızlık mekanizma"sı kurulduğunu ve İsrail'in söz konusu mekanizmaya dahil edilmediğini öne sürdü. Haberde, mekanizmanın İsrail'in askeri operasyonlarını sadece "yakın ve doğrudan tehditlere" karşılık vermekle sınırlandırdığı iddia edildi. Söz konusu mekanizmanın Kasım 2024'te ABD arabuluculuğunda sağlanan Lübnan ateşkesi kapsamında kurulan mekanizmadan farklı olduğu ifade edilen haberde, eski mekanizmada İsrail, Lübnan, ABD, Birleşmiş Milletler ve Fransa'nın yer aldığı, yeni mekanizmada ise ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'ın bulunduğu belirtildi. Haberde 2024'teki mekanizmanın İsrail'e Lübnan'da "gelişmekte olan tehditler" dahil geniş bir hareket serbestisi tanıdığı, yeni sistemin ise yalnızca "yakın tehditlere" karşı müdahaleye izin verdiğine dikkat çekildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, dün Bürgenstock'taki görüşmeler sırasında yeni bir "çatışmasızlık mekanizması" üzerinde uzlaşıldığını açıklamış, mekanizmanın işleyişine ilişkin ise ayrıntı vermemişti.

"Bu konuda İsrail ordusuna herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir"

Haberin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde "tam hareket özgürlüğüne" sahip olduğunu belirterek, "Savunma Bakanı ile birlikte İsrail ordusuna verdiğimiz talimat açık ve değişmedi. Lübnan'ın güneyindeki güçlerimiz, kendilerine veya İsrail'in kuzeyindeki sakinlerine yönelik her türlü doğrudan ya da gelişmekte olan tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Bu konuda İsrail ordusuna herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir" dedi.

Netanyahu ayrıca, "Kuzeydeki vatandaşlarımızı ve tüm İsrail halkını korumak amacıyla Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesini gerekli olduğu sürece muhafaza etme konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Yeni Mekanizmaya Dahil Edilmedi - Son Dakika

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