İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'ndan Seçim Sonrası Konuşma

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, " İstanbul'un bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum." dedi.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında, "1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla 1'inci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu, il, ilçeler, il ve yüksek seçim kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan ama şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.
Bugün gerçekleşen iradesiyle İstanbullular bana icraatçı, halkçı, insanını ayırmayan, dayanışmacı, belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet, daha çok yatırım, milletin parasını millete verme yönünde daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir. 16 milyon vatandaşımız ile birlikte partizanlığı tarihe gömdük. İstanbul'un bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum.
İstanbul her açıdan lider bir şehirdir. Siz lider bir şehrin, kadim bir şehrin, binlerce yıllık bir kentin yurttaşlarısınız. ve İstanbul dünyada aslında demokrasinin muhafızı olmuştur. Siz hem İstanbul'un hem demokrasinin muhafızısınız. Ben bu anlamda güzel İstanbulluları tebrik ediyorum. Büyük hayallerimiz var. Kalkınmış, güven içinde, mutlu, eşit, özgür bir İstanbul ve Türkiye ve bu anlamda tüm teknolojiyi, barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye, ormanları ve denizi mis gibi kokan sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye. Yarın pırıl pırıl çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Yarın hizmette ve demokraside 'tam yol ileri' demeye devam edeceğiz." dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Seçim Sonrası Konuşma - Son Dakika
İsrail'de Hamas'ın saldırısının ardından binlerce eylemci, Başbakan Netanyahu'yu görevden uzaklaştırma talepleriyle sokaklara döküldü. Protestolar, istifa ve erken seçim talepleriyle birlikte Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması çağrılarına da ev sahipliği yapıyor. Netanyahu'nun siyasi geleceği, savaşın nasıl yürütüldüğü ve rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle baskı altında.
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Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
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