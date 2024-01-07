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İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: 'İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir' - Son Dakika
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İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: 'İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir'

İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir' dedi ve 'İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız' şeklinde konuştu.

İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: \'İstanbul\'da artık değişim zamanı gelmiştir\'
07.01.2024 - 18:29,
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İstanbul Belediyesi Başkan adayı Kurum: "İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir"

"İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız"

İSTANBUL İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir" dedi.

Kaynak: İHA
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