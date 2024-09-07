İmamoğlu Eskişehir'de Bayrak Devrini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu Eskişehir'de Bayrak Devrini Kutladı

İmamoğlu Eskişehir\'de Bayrak Devrini Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. İmamoğlu, Ünlüce ile bir araya gelerek Eskişehir'deki bayrak devrinin önemini vurguladı. İmamoğlu, CHP'li başkanların yönettiği büyükşehir belediyesi sayısının artmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

07.09.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ziyarette bulundu.

Ünlüce'yi makamında ziyaret ettikten sonra Meclis Salonu'nda CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bir bayrak devri yaşandığını söyledi.

İmamoğlu, Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı Ünlüce'nin bu kimliğiyle çok özel bir konumunun oluştuğunu belirterek, "Tabii yıllardır tanıdığım, birlikte de görev yaptığımız arkadaşlarım hem Kazım Bey (Odunpazarı ilçe Belediye Başkanı Kazım Kurt) hem Ahmet Başkanımızla (Tepebaşı ilçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç) da yıllardır tanışıyoruz ve bu dostluklarla Eskişehir'e olan ilgimiz hep yüksek oldu." dedi.

CHP'li başkanların yönettiği büyükşehir belediyesi sayısının son yerel seçimde 14'e yükseldiğini hatırlatan İmamoğlu, bu belediyelerin tarihi bir sorumluluk üstlendiğini anlattı.

Ekrem İmamoğlu, 2019'da üstlenilen büyük sorumluluğun daha da büyüyerek devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız; şehirlerimizde oluşturduğumuz mutluluğu bütün Türkiye'ye yayabilmek. Bunun da yolu açıkçası belediyelerin başarısından geçiyor. Bu bakımdan Ayşe Başkanımızın hem geçmiş belediye deneyimi hem hep beraber omuz omuza veren ortak akıl felsefemiz ve bunun aslında Türkiye'nin bütününe yansıyabilecek şekilde Türkiye Belediyeler Birliğinde de birlikte görev yapıyor olmamız, çok yönlü mücadele sahasını bize sunuyor. Bu bir avantaj. Yorulacağız ama yorulmayacağız. Çok çalışacağız, durmayacağız. Bu şekilde umuyorum ki milletimizin, ülkemizin, şehirlerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin hak ettiği iyi yaşamı bütün şehirlerde ortaya koyacağız."

Programı kapsamında Odunpazarı Modern Müze'de 5'inci kuruluş yıl dönümü ve "Ehlikeyf" sergisinin açılış törenine katılan İmamoğlu'na, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Ayşe Ünlüce, İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu Eskişehir'de Bayrak Devrini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:59:20. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu Eskişehir'de Bayrak Devrini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement