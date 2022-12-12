İmamoğlu canlı yayında "Size siyasi yasak gelirse ne olur?" sorusunu sandığı işaret ederek yanıtladı - Son Dakika
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İmamoğlu canlı yayında "Size siyasi yasak gelirse ne olur?" sorusunu sandığı işaret ederek yanıtladı

12.12.2022 10:12
İmamoğlu canlı yayında "Size siyasi yasak gelirse ne olur?" sorusunu sandığı işaret ederek yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında "Size siyasi yasak gelirse ne olur?" sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, "Milyonlarca fark atarız. Zaten kazanacağız ama milyonlarca fark atarız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında hem İBB'nin politikaları hakkında hem de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HALK TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşan İmamoğlu, devam eden davası hakkında da konuştu.

"SİZE SİYASİ YASAK GELİRSE NE OLUR?"

İmamoğlu, Küçükkaya'nın "Size siyasi yasak gelirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi. İBB Başkanı, "Milyonlarca fark atarız. Zaten kazanacağız ama milyonlarca fark atarız" dedi.

"TERÖRİSTİ BULMAK BELEDİYENİN GÖREVİ Mİ?"

İBB'de terörle bağlantılı kişiler çalıştığına yönelik iddialara da yanıt veren İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bir belediyenin işi midir terörle iltisaklı biri... Teröristi bulmak, yargılamak belediyenin görevlerinin içinde midir? İçişleri Bakanı'nın ortaya koyduğu o dil aslında bizim 1000 yıla yakın devlet geleneğimizi ne yazık ki eziyor. Diyor ki Emniyet sen işini yapmıyorsun. MİT sen de işini yapmıyorsun."

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu canlı yayında 'Size siyasi yasak gelirse ne olur?' sorusunu sandığı işaret ederek yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu canlı yayında "Size siyasi yasak gelirse ne olur?" sorusunu sandığı işaret ederek yanıtladı - Son Dakika
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