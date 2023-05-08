Bakan Yanık, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı hakkında konuştu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı - Son Dakika
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Bakan Yanık, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı hakkında konuştu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı

08.05.2023 10:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na miting sırasında yapılan taşlı saldırıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. İmamoğlu'nun daha önceki il ziyaretlerinde de karışıklıklar yaşandığın söyleyen Bakan Yanık, "HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymaları gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralandı.

BAKAN YANIK'TAN TAŞLI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Katıldığı canlı yayında Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek ifadeler kullandı.

"KİTLE PSİKOLOJİSİNİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİLDİR"

Yaşanan olaylara çok üzüldüğünü belirten Bakan Yanık, "Seçim dönemleri bir parça heyecanlı ve kısmen agresyonu da zaman zaman yükselebilen çalışmalardır ancak burada bir ölçüye dikkat etmemiz lazım. Bu ölçü diğer insanlara, diğer vatandaşlara ne kadar ters düşünüyorsanız olun, ne kadar muhalif olursanız olun, birbirinize zarar verme çizgisini aşmamanız lazım bu bir. Bu anlamda gerçekten çok üzgünüm. İkincisi kitle psikolojisini yönetmek kolay değildir, kitle psikolojisinin nerede taşacağı, nerede zarar verici etkilere dönüşebileceğini hesap etmek ve buna göre dikkatli davranmak gibi de siyasetçiler olarak yükümlülüğümüz var" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN SPONTAN KONUŞMALARI..."

Rekabetin son derece zevkli bir şey olduğunu belirten Bakan Yanık, "Sonuçta bir seçim çalışması yapıyoruz. Rakiplerimize tatlı tatlı atışmalarımız oluyor, sert eleştirilerin olduğu dönemler oluyor bu gayet normal. Ama kitle psikolojisini hesaba katmak gerekiyor. Erzurum'da bu anlamda miting alanı olabilecek noktada gerekli önlemler alınmışken biraz spontan konuşmalar anladığım kadarıyla sayın İmamoğlu tarafından esnaf ziyareti sonrası hemen miting alanı olmayan bir yerde konuşmaların yapılması vb. biraz karışıklık olmuş. Ona da çok dikkat etmek lazım. Canım burada konuşmak istiyor olmaz" dedi.

"VAN MİTİNGİNDEKİ O İŞARETLERDEN SONRA..."

Bakan Yanık "Organizasyonda mı bir problem vardı?" sorusuna ise "Niyet okumak ya da yeni bir tartışma yaratmak istemem ama sayın İmamoğlu'nun daha önceki ziyaretlerinde de benzer karışıklıklar yaşandı. Biraz metazori, kuralları çok dikkate almayan, kuralları kendisine göre koymaya çalışan bir tutumu var, bu olmaz. Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Maalesef Van mitingindeki o işaretlerden, HDP seçmeniyle flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini var saymak gerekiyordu. Yine söylüyorum geçmiş olsun. Bir hafta sonra seçim bitecek herhangi bir gerilim kalmayacak. Bunları hesaba katmak lazım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (7)
  • ALI YANIK: Sen önce git 4-5 bin tl ile Dul ve Yetim maaşları alanlara neden zam yapılmadı bunun açıklamasını yapın sebebi de belli çünkü Ölen kişiden oy alinmaz mantığı... Cevap Yaz 70 12 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Ecevit, Demirel döneminden sonra adil seçim hiç olmadı. Nemelazın kediler yine trapoya girerler aynı dakika.???????????? Cevap Yaz 78 17 Yayından Kaldır
  • GÖKHAN KARABULUT: Sayın bakanım zaten bunu hesaplayarak geldiler. Büyük ihtimalle de kendi adamlarına kendilerini taşlatıp buradan mağduriyet çıkarma çabasına girişti ler. Bunları yemiyoruz daha gerçekçi algı operasyonları yapmanız gerekiyor. :))) Cevap Yaz 46 146 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Derya Yanık, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı hakkında konuştu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı hakkında konuştu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı - Son Dakika
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