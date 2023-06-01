Tevfik Göksu'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu iddiası: Deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı - Son Dakika
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Tevfik Göksu'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu iddiası: Deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı

01.06.2023 10:08

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na ilişkin gündem yaratacak iddialarda bulundu. Göksu, İBB'nin deprem önlemleri için 63.5 milyon TL harcarken, Ekrem İmamoğlu'nun reklamı için ise 908 milyon TL harcandığını söyledi.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı Haber Global televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL İLK KEZ BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"

Açıklamalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Göksu, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bakın tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldi. Ve hatta öyle bir noktaya geldi ki, artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.

"KENDİ REKLAMI İÇİN 908 MİLYON TL HARCADI"

"İlginç bir istatistik vereyim" diyerek sözlerini sürdüren Göksu, "Yıl 2022. İBB'nin deprem için 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası 908 milyon TL reklam harcaması var. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar." dedi.

YORUMLAR (1)
  • HERO: Bu adam için çok şey yazardım da yayınlanmaz zaten Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tevfik Göksu'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu iddiası: Deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tevfik Göksu'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu iddiası: Deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı - Son Dakika
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