İstanbul\'da 12 ilçe daha CHP\'ye geçti! Beyoğlu\'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi

İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda yarışı önde tamamladı.
CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.
CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin tercihlerine bakıldığında, 2002'den bu yana AK Parti'nin birçok ilçede üstünlüğü dikkat çekiyordu. Ancak bu seçimde, çoğunluk tercihini CHP'li adaylardan yana kullandı.
Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti.
Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı. Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu. 35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.
Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı. Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.
CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.
AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı. 2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.
Son Dakika › Politika › İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi - Son Dakika
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 54,5 oy oranıyla birinci çıkarak Karatay Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildi. Kılca, seçim sonuçlarına ilişkin teşekkür açıklaması yaptı ve yeni dönemde daha fazla yatırım ve hizmetle Karatay'ın her köşesinde olacaklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı mensuplarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör ise tutuklandı.
Ardahan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hakan Ural, daha önce Murat Kurum'un kazanacağını belirttiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ural, Kurum'un tarihi farkla kazanacağını söylemişti ancak sonuçlar İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. Ural, eleştirilere cevap vererek, aşağılayan zihniyete acıyarak gülüyor ve ayrışmadan, öfkelemeden ömürden zevk almaya çağrıda bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Fatih'teki son durumu açıkladı ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.
Seçim çalışmaları boyunca ilgiyle karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, oyların yüzde 54.4'ünü alarak yeniden Pütürge Belediye Başkanı seçildi. Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 6 bin 949 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
Besni ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Reşit Alkan, 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar ise 20 oy farkla ikinci oldu.
İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Rasim Arı tekrar belediye başkanlığına seçildi. Arı 2019 seçimlerinde AK Parti'den başkan seçilmiş ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını göstererek istifa etmişti. Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. İyi Partinin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu.
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