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İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi

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31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında kazandığı ilçe sayısını 14'ten 26'ya çıkardı. CHP'nin yönetimi ele geçirdiği 12 ilçe arasında yer alan Beyoğlu'nda 35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullanırken, 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı Şile de CHP'ye geçti.

01.04.2024 10:52  Güncelleme: 10:58
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İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda yarışı önde tamamladı.

12 İLÇE CHP'YE GEÇTİ

CHP, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında kazandığı ilçe sayısını, 14'ten, 26'ya çıkardı. Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden devraldı.

ÇOĞUNLUK TERCİHİNİ CHP'Lİ ADAYLARDAN YANA KULLANDI

CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin tercihlerine bakıldığında, 2002'den bu yana AK Parti'nin birçok ilçede üstünlüğü dikkat çekiyordu. Ancak bu seçimde, çoğunluk tercihini CHP'li adaylardan yana kullandı.

İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi

ÜSKÜDAR'DA 35 YIL SONRA BİR İLK

Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti.

EYÜPSULTAN VE BEYOĞLU CHP'YE GEÇTİ

Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı. Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu. 35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.

İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
Özgür Kabadayı.

ŞİLE'DE SEÇMENİN TERCİHİ KABADAYI OLDU

Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı. Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.

SANCAKTEPE VE BEYKOZ'DA SÜRPRİZ SONUÇLAR

CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.

İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
Orhan Çerkez.

BAYRAMPAŞA 6 DÖNEM SONRA CHP'DE

AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı. 2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.

İstanbul\'da 12 ilçe daha CHP\'ye geçti! Beyoğlu\'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, İstanbul, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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