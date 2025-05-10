İstanbul'da düzenlenen Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm dünyamızdaki tüm anneleri tebrik ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için şehit olanların muhterem annelerinin gününü ayrıca kutluyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizdeki tüm dünyamızdaki... - Son Dakika
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