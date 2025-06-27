İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'un açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımı sağlayan lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'un açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küresel ekonomide insan ve mal... - Son Dakika
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