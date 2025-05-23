İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler uluslararası aktörlere yol gösterecektir. Aile, insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak... - Son Dakika
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