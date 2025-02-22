İstanbul İl Başkanlığı görevini devretmişti! Kabaktepe AK Parti MKYK\'da

Fk:

bizi bitirdi akp kendileride zenginlik makam peşinde vatandaş icin tek adım atmayanlar millet vekili oluyor bakan oluyor il başkanı oluyor boyna koltuk değişimi oluyor mehmet nuri bey Istanbulda ne yaptıki şimdi onu bakanda yapacaklar dünya onlara güzel cumhurbaşkani nerde onlar orda gülge gibi bütün işlerini bırakmışlar sade cumhurbaşkanıyla geziyorlar ekmek elden su gölden kimseyi makamında bulamiyorsun vatandaş perişan durumda kiramızı veremiyoruz bunların umrunda değil cünkü cepleri dolu evleri kira değil cocukları her istediğini alıyor gecim sıkıntısı yok bizde sabahlara kadar borcları gecim sıkıntısını düşünüyoruz 22 yıl akp oy verdim Vallahi pişmanım hakkımı helal etmiyorum kendi oyumla kendimi cocuklarımı perişan ettim