İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum\'a iki rakip daha geliyor

Yerel seçim sonuçlarında gözlerin çevrileceği İstanbul'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile ittifaksız seçime gireceği görülen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışacak. Ancak bu ikili yarışın sonucunu belirlemede diğer partilerin tutumu da etkili olacak.

İKİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM HAMLESİ

Özellikle AK Parti'den oy alabilecek partilerin çıkaracakları adaylar ve yürütecekleri kampanyalar özel önem taşıyor. Bu noktada yeni hamlelerse son genel seçimde Millet İttifakı içinde yer alan iki partiden bekleniyor.

SAADET PARTİSİ: 3. YOL BİZ OLACAĞIZ

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da aday çıkararak 103 bin oy alan Saadet Partisi bu seçimde daha iddialı bir aday ve güçlü bir kampanya yürütmeyi planlıyor. Partililer son aylarda sıkça kullanılan "3. yol" ifadesine gönderme yaparak, "O bahsedilen 3. yol biz olacağız" diyor. SAADET'in İstanbul adayının bu ay sonunda açıklanması planlanıyor.

DEMOKRAT PARTİ İSTANBUL ADAYI İÇİN SON HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

AK Parti tabanından oy alma potansiyeli olduğunu söyleyen Demokrat Partililer de İstanbul'da aday çıkarmak için son hazırlıklarını yapıyor. Gazeteduvar'ın haberine göre Demokrat Parti'de seçim sürecine dair, "2019 seçimlerinin ilk turu 13 bin oyla kazanıldı. Demokrat Parti 22 bin oy almıştı. Önümüzdeki seçimde İstanbul'da aday çıkarmamızın İmamoğlu'na katkısı olacağını düşünüyoruz. O nedenle muhalefet içinde partiler birbirine karşı daha çok saygılı olmalı" uyarısı yapılıyor.