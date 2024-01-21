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İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor - Son Dakika
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İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında kıyasıya bir yarış beklenirken son genel seçimde Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmak için son hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.

21.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:40
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Yerel seçim sonuçlarında gözlerin çevrileceği İstanbul'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile ittifaksız seçime gireceği görülen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışacak. Ancak bu ikili yarışın sonucunu belirlemede diğer partilerin tutumu da etkili olacak.

İKİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM HAMLESİ

Özellikle AK Parti'den oy alabilecek partilerin çıkaracakları adaylar ve yürütecekleri kampanyalar özel önem taşıyor. Bu noktada yeni hamlelerse son genel seçimde Millet İttifakı içinde yer alan iki partiden bekleniyor.

SAADET PARTİSİ: 3. YOL BİZ OLACAĞIZ

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da aday çıkararak 103 bin oy alan Saadet Partisi bu seçimde daha iddialı bir aday ve güçlü bir kampanya yürütmeyi planlıyor. Partililer son aylarda sıkça kullanılan "3. yol" ifadesine gönderme yaparak, "O bahsedilen 3. yol biz olacağız" diyor. SAADET'in İstanbul adayının bu ay sonunda açıklanması planlanıyor.

DEMOKRAT PARTİ İSTANBUL ADAYI İÇİN SON HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

AK Parti tabanından oy alma potansiyeli olduğunu söyleyen Demokrat Partililer de İstanbul'da aday çıkarmak için son hazırlıklarını yapıyor. Gazeteduvar'ın haberine göre Demokrat Parti'de seçim sürecine dair, "2019 seçimlerinin ilk turu 13 bin oyla kazanıldı. Demokrat Parti 22 bin oy almıştı. Önümüzdeki seçimde İstanbul'da aday çıkarmamızın İmamoğlu'na katkısı olacağını düşünüyoruz. O nedenle muhalefet içinde partiler birbirine karşı daha çok saygılı olmalı" uyarısı yapılıyor.

İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum\'a iki rakip daha geliyor
YORUMLAR (37)
  • Serdar Dur: Ekrem Bey milleti bir daha kandıramaz, tekrar aday olması hata. Akp kimi çıkarırsa kazanır. Yanıtla 770 499
  • Mehmet Coşkun: İstanbul sorunlarını çözecek ve depreme hazırlayacak tek isim Murat kurum'dur, İmamoğlu ağzı laf yapıyor ama icraat 00. Yanıtla 475 347
  • Bahattin Gelişin: Ak parti ile yollarımızı ayırıyoruz 20 yıl dile kolay yenileri gelsin emekliyi yok sayan ikdidara memur oyları yeter bizden bu kadar yeniden refah diyorum Yanıtla 256 512
  • Can Yıldırım : Imamogluna kesseler oy vermicem ama murat kuruma da emekli maas zammi protestosundan dolayi oy vermicem. Diger adaylara bakacagiz Yanıtla 472 271
  • osman şahin: İstanbul yerel seçimi belirleyecek olan DEM partidir yani Kürtlerin oyları aday çıkarırlarsa İmamoğlu nun işi zor Yanıtla 223 408
  • Erol MARASLI: Kurum önce 6 yıldır bekleyen TOKİ zedelerin sıkıntılarını çözsün 258 192
  • Serkan ergezer : İstanbulun Suriye Afgan dolmasını istemiyorsan sakın verme adres soracak insan yok istanbulda fatih Esenyurt bunlar yine milletin parasını yedirmiyor KENDİ VATANDAŞINA HAZİNEYE YÜK BÜTÇE YÜK DİYOR EMEKLİ YÜK DİYOR SURİYELLERE OY İCİN 40 MİLYAR HARCADIM GEREKİRSE YİNE HARCARİM DİYOR AKP BU MİLLETE HAZİNEYE BÜTÇEYE YÜKTÜR 191 109
  • TC Tabak: ÇEVRE ŞEHİRCİLİKTE GÖRDÜK. İSTANBULLULAR EVLERİNİ TERK ETTİKLERİNDE SENİ UZUN SÜRE YAD EDECEK. 36 13
  • Onur Topuz: Murat kurum önce yapamadigi konutlari tokileri bitirsin 23 11
  • TC Tabak: VATANDAŞA SUNULAN MİKROFONLARDAN HABERİNİZ YOK ANLAŞILAN. 21 10
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Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor - Son Dakika
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