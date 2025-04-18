İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Gazze yürüyüşüne engel - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Gazze yürüyüşüne engel

İstanbul Valiliği\'nden CHP\'nin Gazze yürüyüşüne engel

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Gazze'ye destek kapsamında Tünel'den Taksim'e yapacağı yürüyüş için güzergahı uygun bulmadığını bildirdi.

18.04.2025 23:04
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İstanbul Valiliği'nce CHP'nin yarın Tünel'den Taksim'e gerçekleştireceğini ilan ettiği Gazze Yürüyüşü'nün güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

VALİLİK'TEN SÖZLÜ ENGEL

İl Başkanlığı'nın, yarın yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdiği kaydedildi. Bu bildirimin ardından İstanbul Valiliği'nce CHP'ye eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını sözlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi.

CHP: ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEĞİZ

Öte yandan valiliğin sözlü uyarısına rağmen CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Taksim, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Gazze yürüyüşüne engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • mustafa sagdic:
    bakıyorum da achp karşıtları Müslümanlığı kendilerinin zannedip adamına göre din dagitiyorlr. cildirtmalik tam. faiz onlardakumar onlarda alkol onlarda fuhuş serbest. ama din kendilerinin twkelinde annediyirlar 857 36 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    ayyaş troller ordusu yarım saatte epey iyi iş çıkarmış..putperest yorumlarına beğeni, karşı tarafa dislike...başarılı oldukları tek konu sosyal medyada teollük::)))) 50 724 Yanıtla
  • Tuna güler:
    İtrail ile iş yapan ticaret yapan Akepe gazze savunucusu ama diğer herkes vatan haini öyle mi? Millet uyandı artık Aktroller de bir işe yaramıyor. 721 45 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    CHP olunca izin yok niye acaba, Allah aşkına bıraksanız bu kayırmacılığı birilerine izin verilirken, ya nedir bu CHP'lilerle sizin alıp veremediginiz, yetti bee, 638 99 Yanıtla
    7zxs4mm228:
    Biraz zahmet edip düşünsen bulursun ama istemiyorsunuz. 1- akşam 7 havanın kararmaya başladığı an ve tünel her türlü provakasyonun yapılabileceği bir alan koruma sağlamak zor. 2- Bütün terör örgütlerinin odak noktası CHP neden zaman olarak 19:00 u seçti.3- Neden tünel başka yer mi yok samimi değiller HANAS’a Terör Örgütü diyen bunlar değil mi? 30 540
    Gakko 23:
    ula karşı değil güzergah güvensiz demiş 16 3
    Cenk Aydın:
    siz lgbt yürüyüşüne katiliyodunuz yanlislik var bu iste ondandir 10 6
  • Yaman Auto:
    size serbest cehape ye yasak vay be ! 607 96 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Nedense bana hiç samimi gelmedi..chp ve gazze hiç birbirine uyumlu değil.bu tıbba hakaret 145 534 Yanıtla
    dilaver ovalı:
    Sen çok mu müslümansın 10 10
    Beşiktaş 1903:
    Asıl siz samimi değilsiniz 4 11
    Ramazan Katırcı:
    Sen samimiysen Gazzeden yazıyorsun, Kassam Tugayının basindamisin yoksa. IQ sevinin aşağısına indim kusura bakma. Senin orda olduğunu çözememisler. 3 11
    devrim karatına :
    Din babanın malı mı? Bu ülkeyi kurtaran ve kuran kim iyi belle 0 1
  • guclu-apaydin:
    siz kim Gazze kim 127 525 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Sizmisiniz gazzeci komik olma 5 11
  • Gafur Kul:
    Gazze bahane ortalığı karıştırmak şahane... 143 467 Yanıtla
    TC Tabak:
    2024 seçimden sonra sunucu mikrofon uzattı, bizim işimiz değil diyen adamlar neden şimdi kuzu postuna sarılıp kurtluk yapıyor. 13 1
    dilaver ovalı:
    Senin acaba Gazze'ye gram yardımın oldumu 9 4
  • 263471+×÷:
    yine bir şeyler planlıyor şerrefsizler.. 128 428 Yanıtla
  • Han:
    gazze adı altında, imamo destek yürüyüşü. 136 414 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    nedense yürüyüşlerinde gazzeye destek adında ne slogan ne filistin bayragı var daha önce yürümüşlerde öle bişey yoktu 42 472 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    bunlar asla gazze için yürütemezler, çünkü zion dağındaki sahipleri asla izin vermez ve onlarin korkusundan altina s.carlar..bunlar gazze bahanesi ile içerdeki hırsıza destek yürüyüşü yapacaklar büyük ihtimal.. 50 409 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu zihniyetle iktidarı da kaybedersiniz. CHP nin amacı Filistin değil diyenler. madem öyle bırakın izin verin herkez görsün o zaman. müslüman ayrımcılık yapmaz. 318 17 Yanıtla
  • Yusuf sakarya:
    Yolda espressoyu taşlar starbaksdan da yolluk alirsiniz.... 100 233 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Gazze'ye köstek *sraile destek olmasın. 28 186 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    O dediğin siz ve akp de 5 2
  • ayd121212:
    Senaryosu önceden yazılmış, Acunun yarışma programları gibi. Kitaplara sığmaz bu CHP nin yapmak istediklerini okullarda ders niteliğinde işlemek gerekli. Kardeşim orda yürüyüş eylem yapma başka yerde yap diyorlar, olmaz ben illa orda yapmak istiyorum diyor!!! Sonrada dramatize edip kendilerini mağdur gösterip bir anda sevgi pıtırcıklarına dönüşüyorlar. Her defasında bunu yutan bir jambon severler var!!!! 13 130 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Ön yargı ile Yorum yapmak insani bir davranış değil.....Gazze için yürüyüş İnsanı bir eylemdir. Kendileri bir şeyler yapmaktan aciz zavallılar insani bir eylem yapanlara da çamur atmakla yetinen acizleri Allah cc hz havale ediyoruz. 62 9 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    İmana geliyorlar, yerli ve milli olurlarsa görürsünüz batı hayranları. 18 38 Yanıtla
  • 5059145:
    yok artık..! Gazze’ye CHP desteği yuh be 11 39 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Adil devlet böyle olur babalarının Makita ülke sahipsiz memleket yazık bu ülkenin aklibasinda olan insanlarina 36 12 Yanıtla
  • Hasan Keleş:
    iyi yapmışlar 9 31 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Sayın Turgut Özal Sayın Erdal İnönü Sayın Süleyman Demirel Sayın çok kıymetli Alparslan Türkeş Sayın Necmenttin Erbakan ve Sayın Bülent Ecevit yanıbaşımızda bundan tam 36 yıl önce Bulgar Türklerimizin uğradıkları haksızlık zulüm ve kıyıma ülkemizi tek yürek halinde halkımızla birlikte verdiğiniz dayanışma birlik ve beraberlik yüceliğiyle beraber yapıcı düzeyli insani desteğiniz unutulmuyor unutulmayacak Umarım hepimize bu örnek anlayışınız ışık ve örnek olur ..Hepinize Allah rahmet eylesin... 17 1 Yanıtla
    7zxs4mm228:
    saydıklarının hepsi yerli ve milli idi. Şimdiki muhalefet İngiliz valisi gibi 2 4
  • M.B.Ç:
    Amaç gazze falan değil. Eylem yapmanın yasak olan bölgelerde kabul edilmeyeceğini bike bile eylem talebinde bulunmak. Neden Taksim başka yer mi yok. 8 10 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    özgür özel Hamas için terörist diyor ondan sonra Gazze'ye destek çıkacakmış gazzeyi savunan Hamas, yanlış olmasın belki itraili desteklemek için 7 8 Yanıtla
  • yakup7542:
    maksat Gazze ye destek yürüyüşü olduğu hiç inandırıcı değil .. altında başka bir hinlik var sanki. . binlerce Filistinli şehit oldu çıt yok 5 4 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Gazze de kimse Sağ Kalmadı Kime Yürüyüş Yapacaklarmış Gazzemi Kaldı Yenimi Akılları Başlarına Gelmiş 3 4 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Duyda İnan ma 3 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    bu insan olanın meselesi CHP kendine pay çıkarmasın reklam yapmasın 2 2 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    ne tünelinde yürüyüş yapacakmış ya başka yol mu yokmuş tüneli mi bulmuşlar yürüyecek tünelin içinde birbirlerine girsinler kendilerini ezsin öldürsünler ondan sonra da polis suçlu git başka alanında yürü nerede görülmüş tünelin içinden gitmek anca oradan tünel‘den tren gider Wtf‘a gider 1 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    CHP ve Gazze. başlarına taş düşmüş. ama iyi taş şükür altında bir çapanoğlu yoktur inşallah. valilik güzergahı olumsuz bulmuş. kendi önerisini neden yazmamış sanki Engel varmış gibi fitne haber yapılmış 1 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    HAMASA TERÖRİST DİYENLER YÜRÜYÜŞ YAPAÇAKMIŞ İNANACAK KİTLESİ VAR TABİİ. 0 2 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    bu chp nin gazze için yürüyüşü bile sahte bilinki baska isler pesindeler 0 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Gazze yürüyüşü değil 0 2 Yanıtla
  • İlhan Güzel:
    CHP ile AKP bir birlerinin yerin aldı diyorum da bana inanmıyorlar buyur gönül rahatlığıyla CHP olabilirsiniz 0 0 Yanıtla
  • devrim karatına :
    Dini tekelinde zannedip ben ve benden olanlar için serbest, ama cehape yaparsa engel. Tıpkı belediyecilik alanındaki aynı zihniyet. 0 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya Bir CHP li olarak Gazze yürüyüşü falan yapmayın kardeşim Uzak durun şu Müslüman cografyasindan ne halleri varsa görsünler bize ne .Bu AKP nin suistimal alanı sizdemi kafayı yediniz ya. Umrumda değil çamurlu yerlerden uzak durun ya. 0 0 Yanıtla
  • 250934:
    Mitinglerinuzde de Filistin ve Türk bayrakları görmek istiyoruz 0 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    bi yanlışlık olmalı Filistin'e köstek İsrail'e destek olmasın o sakın? 0 0 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    CHP ve Gazze yan yana bile getiremem adamlar yıkıp yıkmaktan başka her şeyi gözleri kapalı kalkıp kazdığı için mi destek verecekler bu yalan haberi var yapmayın ya buna CHP’liler bile inanmamıştı CHP bugün desin ki biz Filistin’e Gazze için miting yapacağız arkadaşlar desin bir tane genç gitmez 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Gazze yürüyüşüne engel - Son Dakika
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