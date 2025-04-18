İstanbul Valiliği\'nden CHP\'nin Gazze yürüyüşüne engel

Kenann Sırmal:

CHP olunca izin yok niye acaba, Allah aşkına bıraksanız bu kayırmacılığı birilerine izin verilirken, ya nedir bu CHP'lilerle sizin alıp veremediginiz, yetti bee,

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7zxs4mm228: Biraz zahmet edip düşünsen bulursun ama istemiyorsunuz. 1- akşam 7 havanın kararmaya başladığı an ve tünel her türlü provakasyonun yapılabileceği bir alan koruma sağlamak zor. 2- Bütün terör örgütlerinin odak noktası CHP neden zaman olarak 19:00 u seçti.3- Neden tünel başka yer mi yok samimi değiller HANAS’a Terör Örgütü diyen bunlar değil mi? 30 540

Gakko 23: ula karşı değil güzergah güvensiz demiş 16 3