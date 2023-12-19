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İstanbul Valisi Büyükçekmece'de çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Büyükçekmece'de çalışmaları değerlendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece'de ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gül, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi ve 2024 yerel seçimlerinde aday olacak muhtarlara başarı diledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise imar planları sorununa çözüm için İBB Meclisi'ne başvurulması gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Büyükçekmece\'de çalışmaları değerlendirdi
19.12.2023 - 14:09,
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İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece'de ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gül, mahalle muhtarlarını da dinledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, il genelinde başlattığı ilçe ziyaretlerini Büyükçekmece'de sürdürdü. İlçe protokolünü kahvaltı programda ağırlayan Gül, 24 mahalle muhtarını da dinledi. Beklenen Marmara depremine karşın okullar başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarına ait binalarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Gül, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacak mahalle muhtarlarına başarı diledi.

"ÇÖZÜMÜN TEK ADRESİ İBB MECLİSİ"

Toplantıda söz alan Büyükçekmece Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de bazı mahalle muhtarlarının dile getirdiği imar planları sorununa açıklık getirdi. Akgün, Türkoba ve Hürriyet mahallerinde ikamet eden vatandaşlarının 20 yıldır imar sorunlarının çözülmediğini ve sorunlarından imarsızlıktan kaynaklandığını belirterek çözüm tek adresinin İBB Meclisi olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
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