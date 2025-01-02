İşte 2024 yılının en kaydedenleri

Politika

Optimar Araştırma, Türkiye'de 2024 yılının enlerini araştırdı. Şirketin yaptığı araştırmaya göre 2024 yılının kaybedeni eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İkinci sırada yüzde 21.3 ile Dilan Polat, üçüncü sırada yüzde 18.4 ile Meral Akşener yer aldı.

Optimar Araştırma, 2025 yılının ilk günlerinde geçtiğimiz yılın enlerini açıkladı.

Optimar anketine katılanların yüzde 25,6'sı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yılın kaybedeni olarak seçti.

Kılıçdaroğlu'nu kara para aklama iddiasıyla tutuklanan magazin dünyasının dikkat çeken ismi Dilan Polat takip etti.

Araştırmada Meral Akşener üçüncü olurken, Beşşar Esad, Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan da sıralamadaki diğer isimler oldu.

Ayrıca yapılan araştırmada, Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran cinayeti "yılın olayı" oldu.