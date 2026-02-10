İşte Selahattin Demirtaş\'ın son hali

Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YENİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Fotoğrafta, Demirtaş'ın moralinin yüksek ve formda olduğu dikkat çekti. Demirtaş'ın sakallarının uzadığı ve beyazladığı görüldü.

AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında Demirtaş'ın "Kobani davasındaki tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdüğüne" hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı ise bu karara 8 Ekim'de, sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti. AİHM Paneli, yapılan bu itirazı değerlendirdikten sonra reddine karar vermişti.