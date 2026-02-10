İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

İşte Selahattin Demirtaş\'ın son hali
10.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çekilmiş yeni fotoğrafı paylaşıldı.

Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YENİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Fotoğrafta, Demirtaş'ın moralinin yüksek ve formda olduğu dikkat çekti. Demirtaş'ın sakallarının uzadığı ve beyazladığı görüldü.

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında Demirtaş'ın "Kobani davasındaki tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdüğüne" hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı ise bu karara 8 Ekim'de, sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti. AİHM Paneli, yapılan bu itirazı değerlendirdikten sonra reddine karar vermişti.

Selahattin Demirtaş, Politika, Son Hali, Cezaevi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Tosun yatmaya devam sen en çok orya yakışıyon 37 40 Yanıtla
    Burhan Asker Burhan Asker:
    okadar korkaksınızki adamın gölgesinden korkuyorsunuz be bu korku size yeter 11 10
  • Ramazan İnanc Ramazan İnanc:
    Her hali karizma başkanım 32 29 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    kucuk ibonun yeni haline benzemis 15 10 Yanıtla
  • Samet Samet:
    Meraklısına(?) 8 3 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Daha yatar içerde 1 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Galatasaray, Barcelona’dan istedi 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İran, İstanbul’dan neden vazgeçti Bakan Fidan açıkladı İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı
Fenerbahçe’nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran’ın Türkiye’deki 6 aylık macerası Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
Melis İşiten’den ağızları açık bırakan itiraf Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:48:35. #7.11#
SON DAKİKA: İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.