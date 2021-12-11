İstifa eden AK Partili başkanın görüntüleri merak uyandırdı! Uyuşturucu mu kullandı? - Son Dakika

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AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİMİZE BAĞLILIĞIM DEVAM EDECEK"

Kılıç, yaptığı paylaşımda "İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Çok geçmeden gazeteci İsmail Saymaz, ani bir kararla istifa eden Kürşat Kılıç'a ait olduğu öne sürülen bir video paylaştı. Bahsi geçen videoda Kürşat Kılıç olduğu iddia edilen kişinin aldığı uyuşturucunun etkisiyle sızdığı görülüyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.