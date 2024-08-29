İstiklal Madalyaları Sergisi 1. TBMM Binası\'nda Açıldı

Politika

30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde "İstiklal Madalyaları Sergisi" açıldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk milletinin kurtuluş destanı olan ve 102. yıl dönümü kutlanan Büyük Taarruz ve bu destanın kahramanlarının, Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde açılan sergi ile yeniden anıldığı belirtildi.

29 Kasım 1920'de kabul edilen İstiklal Madalyası Verilmesine Dair 66 Sayılı Kanun'un, Milli Mücadele'nin merkezi olan ve çatısı altında alınan kararlar ile şanlı bir tarih yazan ilk Meclis binasında çıkarılan en önemli kanunlardan olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kanunla Kurtuluş Savaşı'nda cephede ve cephe gerisinde büyük fedakarlık gösterenler ile ilerleyen zamanlarda Kahramanmaraş, İnebolu, Gaziantep ve Şanlıurfa şehirlerinin İstiklal Madalyası'na layık görüldüğü hatırlatıldı.

Kanunla cephede bizzat savaşa katılanlara kırmızı, TBMM üyelerine yeşil, TBMM üyelerinden cephede savaşa katılanlara yeşil-kırmızı ve cephe gerisinde mücadele verenlere beyaz renk kurdele ile İstiklal Madalyası verildiği anımsatılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de TBMM tarafından 1578 belge numaralı, yeşil-kırmızı kurdeleli İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kurtuluş Savaşı Müzesi Haberleşme ve Silah Gücü odasında açılan sergide, müzenin koleksiyonu olan farklı renk şeritlerde İstiklal Madalyaları, İstiklal Madalyası vesikası ile ilk defa sergiye çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Yeşil-Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair belgenin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sergi alanında, söz konusu madalyaların tasarımı ve tasarımcısı hakkında bilgilerin yer aldığı panonun da bulunduğu belirtildi.

Serginin Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacağı bildirildi.