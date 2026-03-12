İstiklal Marşı\'nın Anlamı ve Önemi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "İstiklal Marşı sadece 105 yıl önce yazılan bir marş değildir, bir şiir değildir; çağları delip geçen ve geleceğe seslenen çok büyük bir eserdir ve milletimizi millet yapan bir ruh köküdür. İstiklal Marşı, bu milletin ilan edilmemiş ruh kökünü temsil eder. Milletimizi bir arada tutan antiemperyalizme karşı yükselen çığlığını temsil eder" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde basın açıklaması yaptı. Yayman, bugün İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 105'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İstiklal Marşımızın mesajını anlamanın, İstiklal Marşımızı yeniden okumanın ve Mehmet Akif Ersoy'u anlamanın öneminin bir kez daha anlaşıldığı zamanlardan geçiyoruz. Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy bir mütefekkirdir, bir vatanseverdir, bir eylem adamıdır, bir antiemperyalisttir ve gerçekten hem Çanakkale Destanı hem İstiklal Marşı sadece 105 yıl önce yazılan bir marş değildir, bir şiir değildir; çağları delip geçen ve geleceğe seslenen çok büyük bir eserdir ve milletimizi millet yapan bir ruh köküdür. İstiklal Marşı, bu milletin ilan edilmemiş ruh kökünü temsil eder. Milletimizi bir arada tutan anti-emperyalizme karşı yükselen çığlığını temsil eder" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN UMUDUNU TEMSİL ETMEKTEDİR'

Yayman, İstiklal Marşı'nın toplumsal mutabakat metni olduğunu vurgulayarak, "İstiklal Marşımız milletimizin kurucu metnidir. Kurucu ruh anayasasıdır. Dolayısıyla da bugün biz, İstiklal Marşımızın yazıldığı mekanda büyük şair, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve onun mesajını yeni nesillere aktarmak ve onun sözünü çoğaltmak için buradayız. İstiklal Marşımızın iç cephe vurgusu aslında İstiklal Marşımızda çok net bir biçimde kendini ifade eder. Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği zamanlarda İstiklal Marşımızın başlangıç cümlesi ve kelimesi çok önemlidir. 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.' Türk milleti birdir, beraberdir. 86 milyon olarak İstiklal Marşımızda dile getirilen 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' mesajı sadece dün değil, bugün de milletimize yol gösteren, rehberlik yapan çok manalı sözlerdir. İstiklal Marşı sadece bir şiir, bir marş değildir. Milletimizin diriliş manifestosunu en karanlık zamanlarda emperyalistlerle mücadele edilirken zırhlıların ülkemizi işgal ettiği zamanda milletimizin umudunu, bağımsızlığa olan aşkını ve geleceğe olan inancını temsil etmektedir. Biz bir kez daha İstiklal Marşı şairimiz, büyük mütefekkir, büyük düşünce adamı, büyük eylem adamı ve model insan Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle şükranla yad ediyoruz" diye konuştu.