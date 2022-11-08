Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusunu isim vererek yanıtladı: Terörist Bülent Keneş deport edilmeli

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulf Kristersson ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra kameralar karşısına geçerek ortak bir basın açıklaması düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞART KOŞTU, İSVEÇ BAŞBAKANI SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için üçlü muhtıranın eksiksiz onaylanmasını istedi. Kristersson ise PKK'nın terör örgütü olduğunu belirterek, Türkiye'ye verdikleri tüm taahhütleri yerine getireceklerini söyledi.

"İSVEÇ'TEN İSTENEN TAM OLARAK NEDİR?"

Daha sonra soru cevap kısmına geçildi. İsveçli bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" diye sordu.

BU TERÖRİSTLERİ ÜLKELERİNDE BARINDIRMAMAK GEREKİYOR"

Erdoğan ise bu soruya, "Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmede hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların tabii 30 olması, 70 olması, 100 küsur olması, bunlar hepsi ayrı ayrı tartışabilecek konular. Bu arada 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında, PKK, YPG, DEAŞ'la ilgili teröristler var. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli işlevi nedir? Birinci derece terörle mücadeledir. 70 yıl oldu NATO'ya gireli. NATO'da bu işin mücadelesini verdik, veriyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. 7 ay sonra seçimde halkımızın karşısına gittiğimizde Türkiye'de terörle mücadelede zafer elde ettiniz, teröristlerle ciddi mücadelemizi halkımız biliyor. Bu konuda ciddi takdir ediyor. Ortada bir başarı var. İstiyoruz ki, dostlarımız, özellikle 1. derecedeki NATO dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamak gerekiyor." diye yanıt verdi.