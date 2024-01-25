İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onayı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte İsveç, NATO üyesi ülkeler arasına katılan son ülke oldu. İsveç'in NATO'ya katılımı, bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Kaynak: İHA