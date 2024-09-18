İsveç-Türkiye Güvenlik Toplantısı Ertelendi

Politika

Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının bugün yapılması planlanan ilk toplantısı İsveç heyetinin uçağında teknik bir sorun oluşması nedeniyle ertelendi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'ın bugün gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye ziyareti iptal oldu. İsveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bakanları taşıyan uçakta Türkiye'ye giderken teknik bir sorun yaşandığı ve uçağın Stockholm'e döndüğü belirtildi. Uçağın geri dönmesi nedeniyle Türkiye ve İsveç arasında yapılması planlanan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının ertelendiği bildirildi. İsveç Dışişleri Bakanlığı, toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılacağı Güvenlik Mekanizması toplantısı çerçevesinde, başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması planlanmıştı.

Temmuz 2023'te NATO Vilnius Zirvesi sırasında iki ülke arasında "Güvenlik Mekanizması" kurulmasına karar verilmişti. - STOCKHOLM