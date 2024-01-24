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İsveç, Türkiye'nin NATO'ya katılımına onay vermesiyle bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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İsveç, Türkiye'nin NATO'ya katılımına onay vermesiyle bir adım daha yaklaştı

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz' denildi. İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İsveç, Türkiye\'nin NATO\'ya katılımına onay vermesiyle bir adım daha yaklaştı
24.01.2024 - 00:01,
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Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz" denildi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı. İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu" denildi.

Bakan Billström ise, "Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak" dedi.

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine dair yapılan oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'si kabul, 55'i ise ret oyu kullandı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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