İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin'i ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret ederek ticareti geliştirmeyi amaçlıyor. Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang ile görüşmesi planlanıyor. Ayrıca Pekin'de düzenlenecek İtalya-Çin İş Forumu'na birçok İtalyan şirketin katılması bekleniyor. Ziyaret sırasında ikili ticaret ve sanayi anlaşmalarının imzalanması da bekleniyor.

24.07.2024 20:39
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile ticareti geliştirmek amacıyla 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Meloni'nin ziyaret çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang ile bir araya gelmesi bekleniyor. Meloni'nin ziyareti sırasında ayrıca 28-29 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'de İtalya-Çin İş Forumu düzenlenecek. Foruma çok sayıda İtalyan şirketin katılması bekleniyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Meloni'nin ziyareti sırasında İtalya-Çin arasında ikili ticaret ve sanayi anlaşmaları imzalanmasının beklendiğini söyledi. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika

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