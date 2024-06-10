İtalya ve Macaristan Başbakanları Avrupa Parlamentosu seçimlerinde zaferlerini ilan etti

Politika

İtalya Başbakan Giorgia Meloni ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa PArlamentosu seçimlerinde zaferlerini ilan etti.

Avrupa ülkelerinde 4 gün süren parlamento seçimleri sona erdi. Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan liderler birer birer istifa açıklamaları yaparken, seçimi kazanan liderler ise zafer konuşması yaptı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri seçimin ilk sonuçlarına göre yüzde 28 oy alarak 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde elde ettiği başarının üstüne çıktı. Seçim zaferinin ardından açıklama yapan Meloni, "Teşekkür ederim. Son seçimlerin sonucunu geride bırakarak lider İtalyan partisi olduğunu kanıtladı. Görünüşe göre İtalyan sistemi yeniden iki kutuplu bir sistem haline geliyor. Bu iyi bir haber" ifadelerini kullandı.

Meloni parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, sonucu "olağanüstü" olarak nitelendirirken, "Sonuçtan gurur duyuyorum. G7'ye ve Avrupa'ya en güçlü hükümetle gittiğimiz için gurur duyuyorum" dedi. Meloni, partisinin yükselişini gelecekteki girişimler için kullanma sözü verdi.

İtalya'da listenin ikinci sırasında ise, yüzde 23,7 ile muhalefetteki merkez sol Demokrat Parti yer aldı.

Orban'ın partisi yüzde 44,52 oyla birinci

Macaristan Başbakanı Viktor Orban resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada zafer ilan ederek, "Bugün 2 seçim yapıldı ve biz ikisini de kazandık. Macarlar hükümetin barış yanlısı politikalarını teyit etmiş ve Macaristan'ı savaşın dışında tutmamız için bize yetki vermiştir" dedi.

"Macar halkı şunu açıkça ortaya koymuştur: Brüksel'de anavatanlarına sırtını dönenler cezalandırılacaktır" ifadelerini kullanan Orban, "Göçü durdurun, savaşı durdurun, Brüksel'i durdurun" dedi.

Parlamentoda toplam 21 sandalyenin sahibi olan Macaristan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) yüzde 44,52 oy alarak 11 sandalyenin sahibi oldu. Muhalif lider Peter Magyar ile öne çıkan Tisza Partisi de oyların yüzde 29,74'ünü alarak 7 sandalye kazandı. "Macaristan için Diyalog" ve "Vatan Hareketimiz" partileri ise 1'er sandalye elde etti. - ROMA