İTO Başkanı Avdagiç, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından basına kapalı kabul edildi

İTO Başkanı Avdagiç, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından basına kapalı kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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