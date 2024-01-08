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İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım - Son Dakika
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İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları ittifak görüşmelerinin süreceğini açıkladı. İş birliğine sıcak baktıklarını söyleyen İnce, "Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım." ifadelerini kullandı.

08.01.2024 - 09:28,  Güncelleme: 09:32
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Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel ile görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yerel seçimde iş birliği yapıp yapmayacaklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Sürecin devam ettiğini söyleyen İnce, "Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım." dedi.

"İŞİ ÖLDÜRÜRLERSE ADAY AÇIKLAMAYA BAŞLARIM"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçen hafta yerel seçimde ittifak için CHP lideri Özgür Özel'le görüştü. İki liderin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi beklenirken, İnce açıklamalarda bulundu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "İş birliği yapmaya sıcak bakıyoruz. Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım." ifadelerini kullandı.

İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım

"AK PARTİ BU SEÇİME ÇOK İYİ HAZIRLANIYOR"

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un doğru bir tercih olduğunu belirten İnce, "AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019'da büyük hatalar yaptılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum." dedi.

İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce\'den Özgür Özel\'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
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