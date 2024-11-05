İvanka Trump ve kocası Kushner, Donald Trump\'ın seçim çalışmalarına katılmadı

Politika

Donald Trump'ın üçüncü kez Beyaz Saray'a girme mücadelesinin son haftalarına girilirken, ailesinin kilit isimleri Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın seçim kampanyasında yer almaması dikkat çekiyor. Bu durum, çiftin 2016 seçimleri ve başkanlık dönemindeki önemli rollerinden büyük bir sapma olarak değerlendiriliyor. Bazı destekçiler ve siyasi analistler, bu uzak duruşun 6 Ocak Kongre baskınıyla sonuçlanan 2020'deki başkanlık döneminin son günleriyle ilgili olabileceğini düşünüyor.

2016'daki İlk Kampanya ve Başkanlık Dönemi:

2016'da Ivanka ve Jared, hem seçim kampanyasında hem de Beyaz Saray'da kritik roller üstlenmişti. Ivanka, babasının en yakın danışmanlarından biri olarak kadınların iş gücüne katılımı, çocuk vergi kredileri ve ücretli aile izni konularında önemli çalışmalar yürüttü. Trump'ın tartışmalı kişiliğini yumuşatan bir etki yaratarak, ılımlı Cumhuriyetçilerle köprü görevi gördü.

Jared Kushner ise başkan danışmanı olarak özellikle dış politikada öne çıktı. En büyük başarısı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleri arasında tarihi normalleşme anlaşmalarını içeren İbrahim Anlaşmaları'nın mimarı olmasıydı. Ayrıca, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteklediği ceza adaleti reformu First Step Act'in geçirilmesine öncülük etti. Çin'le ticaret müzakerelerinden COVID-19 salgınına karşı ABD'nin tepkisine kadar geniş bir alanda görev yaptı.

2020 Seçim Yenilgisine Tepki

2020 seçim yenilgisinin ardından Ivanka ve Jared, Trump'ın yakın çevresindeki diğer isimlerden farklı olarak daha pragmatik bir yaklaşım sergiledi. Başlangıçta yasal itirazları destekleseler de, seçimin kaybedildiği netleşince tutumları değişti. Trump'ı seçim sonuçlarını kabul etmeye ve asılsız seçim hilesi iddialarını sürdürmemeye teşvik ettiler, ancak önerileri dikkate alınmadı. Ivanka, babasının hukuk mücadelesinden uzak durdu ve her ikisi de Trump'ın seçimin çalındığı iddialarına daha çok sarılmasıyla birlikte siyasi faaliyetlerini azalttı. Ivanka, 6 Ocak komitesine verdiği ifadede, dönemin Adalet Bakanı Bill Barr'ın önemli bir seçim hilesi olmadığı değerlendirmesini "kabul ettiğini" belirtti.