İYİ Parti, 3. Olağan Kurultayına hazırlanıyor! 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

"GENEL BAŞKAN, İDARE KURULU DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇEREN..."

Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."

"AKŞENER PARTİ İÇİNDE TEMİZLİK YAPACAK" İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerine düşen iddialara göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturup parti içinde ciddi bir temizliğe girişecek.

"KORAY AYDIN VE EKİBİ DE HEDEFTE"

Özellikle parti içindeki milliyetçi kanadın liderliğini yapan Koray Aydın ve ekibinin bu kurultayda tırpan yiyeceği ve Akşener'in aykırı sesleri parti yönetiminden uzaklaştıracağı öne sürüldü.