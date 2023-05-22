İYİ Parti, 3. Olağan Kurultayına hazırlanıyor! 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek - Son Dakika
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İYİ Parti, 3. Olağan Kurultayına hazırlanıyor! 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek

22.05.2023 14:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı karara göre, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmayı planlayan Akşener parti içinde ciddi bir temizlik yapmayı planlıyor. Milliyetçi kanadın liderliğini yapan Koray Aydın ve ekibinin bu kurultayda tırpan yiyeceği de iddialar arasında.

İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

"GENEL BAŞKAN, İDARE KURULU DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇEREN..."

Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihinde yapılacak

"AKŞENER PARTİ İÇİNDE TEMİZLİK YAPACAK" İDDİASI

Öte yandan Ankara kulislerine düşen iddialara göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturup parti içinde ciddi bir temizliğe girişecek.

"KORAY AYDIN VE EKİBİ DE HEDEFTE"

Özellikle parti içindeki milliyetçi kanadın liderliğini yapan Koray Aydın ve ekibinin bu kurultayda tırpan yiyeceği ve Akşener'in aykırı sesleri parti yönetiminden uzaklaştıracağı öne sürüldü.

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Son Dakika Politika İYİ Parti, 3. Olağan Kurultayına hazırlanıyor! 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek - Son Dakika


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