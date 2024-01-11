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İYİ Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu duyurdu. Akşener, Ayyüce Türkeş Taş'ın Adana'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olacağına inandığını belirtti ve destek sözü verdi.

İYİ Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
11.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:56
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti.

Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.

Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.

Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum."

Kaynak: AA
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