 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını kısa sürede açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını kısa sürede açıklayacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partilerinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağını bildirdi. Zorlu, Türkiye'nin ekonomik durumu, emekli maaşlarına yapılan zam oranları, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialar ve öğretmen atamaları konularında da değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını kısa sürede açıklayacak
22.01.2024 - 16:20,
Abone Ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partilerinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik bir buhranla karşı karşıya olduğunu, beslenme ve barınma gibi birçok alanda temel ihtiyaçların karşılanamadığını belirten Zorlu, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığını kaydeden Zorlu, "Emekliler enflasyona ezilerek girdi 2024'e." ifadesini kullandı.

"Beklentimiz gereğinin yapılmasıdır"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi ve Merkez Bankası ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara da değinen Zorlu, "İYİ Parti olarak beklentimiz Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır." dedi.

Kürşad Zorlu, en az 100 bin öğretmen atamasının yapılması ve özel okullardaki öğretmenlerin ücretlerinin devlet okullarındaki öğretmenlerle dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

"Açıklamalar hiç tatmin edici değil"

Zorlu, toplantının ardından bir gazetecinin, "Merkez Bankası Başkanı Erkan hakkındaki iddialara değindiniz. Genel seçimlerden önce İYİ Parti'ye bir CV gönderdiği ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın araştırarak olumlu bulmadığı iddia edildi. Bu konuda ne dersiniz?" sorusuna, "Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." yanıtını verdi.

"Beklentimiz, gereğinin yapılmasıdır ifadenizle neyi kastediyorsunuz?" sorusunu ise Zorlu, "Milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız o zaman 'gereği' dediğimiz ifade, o Merkez Bankası Başkanının bir dakika bile o görevde durmamasıdır. Bunu biz, milletimizin bu büyük sorunlardan bir an önce çıkabilmesi adına bir sorumluluk ve zorunluluk olarak görüyoruz." diye yanıtladı.

"Kaymakam görevini yapmıştır"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide yaşanan olaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Zorlu, darp iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktararak, "Bu bilgiler, bu koşullar altında, Kaymakam görevini yapmıştır. Elbette, şehitlerimizi hutbede anacağız. Zaten İçişleri Bakanlığı, gerekli soruşturmayı açtığını ifade etmiştir. Biz de titizlikle ve hassasiyetle soruşturmanın sonucunu bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Çok kısa bir sürede milletimizin takdirlerine sunacağız"

Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde şimdiye kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, "Ankara ve İstanbul'a gelince, artık son aşamaya gelindi. İki büyükşehir adayı konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, bu birkaç gün sürebilir belki, Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kürşad Zorlu, İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını kısa sürede açıklayacak - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını kısa sürede açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement