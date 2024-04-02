İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meral Akşener\'in yanında olduğunu söyledi

Politika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinin olağanüstü kongre sürecinde Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olduğunu söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk demokrasisinin yerel seçimlerde sağlıklı bir sınav verdiğini, bundan mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaya, Antalya'nın yararına yapılacak her türlü çalışmada belediye başkanlarının yanında olacaklarını, kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin sandıkta bize verdiği mesajın gereğini yerine getirmek, öz eleştirimizi yapmak ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrında milletimize yaraşır bir ülkenin inşası ve ihyası için üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Kongrede, sandıkta milletimizin bize verdiği mesajı rehber edinerek, Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde sorumluluğunu taşıdığımız misyonumuzu hayata geçirmek için gerekli istişare ve öz eleştiri mekanizmalarımızı çalıştırarak yeniden yapılanacağız. Partimizin kongre sürecinde tüm varlığımla Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'in yanındayım."