İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Bahşılı ilçesinin İYİ Parti Teşkilatı'nda üye krizi yaşanıyor. Üye sayısı düşük olan ilçede üye artırımı isteyen parti il yönetimi, ilçe yönetimine "Bir haftada 50 üye kaydı" şart koştu. Bu talebin kısa vadede karşılanamayacağını savunan İlçe Başkanı Orhan Baykal ve yönetim kurulu da istifasını verdi.

ÜYE BASKISI İDDİASI

Bahşılı ilçesinde, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık tarafından yapılan üye baskısından dolayı ilçe yönetimiyle kriz yaşandı. Üye sayısının düşük olmasından dolayı bir hafta da 50 üye yapılmaması halinde yönetimin istifası istendi. Bunun üzerine İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, yönetimiyle bir araya gelerek düzenlediği toplantıda, parti yönetimiyle birlikte görevinden istifa etti. İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal,yaptığı açıklamada, 2 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

"50 ÜYE OLMASA İSTİFA VERİN"

Baykal, "2 yıldır başkanlığı devam ettiriyorum. 3 gün önce bana bir telefon geldi il başkanımdan. Dediği şu bana; 'başkanım 1 hafta içerisinde 50 tane üye yaptırmazsan istifanızı verin' dedi. Ben de yönetimimi topladım. Bunun üzerine istifamıza karar verdik. Bir hafta içerisinde 50 kişiyi çağırtmamı istedi benden. Bu da mümkün değil Bahşılı gibi bir yerden. Bundan dolayı toplandık istifa ettik" dedi. - KIRIKKALE