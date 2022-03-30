İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişiklik - Son Dakika
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İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişiklik

30.03.2022 17:40
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişiklik

İYİ Parti'de gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi.

İYİ Parti'de gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi. Buna göre Teşkilat Başkanı Koray Aydın, 'Siyasi İşler Başkanı' olurken, partinin teşkilat ve gençlik politikaları başkanlıkları doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen GİK toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitti. Buna göre, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, 'Siyasi İşler Başkanı' oldu. Partinin teşkilat ve gençlik politikaları başkanlıkları, doğrudan Akşener'e bağlandı. Ayrıca Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı 'Kurumsal İlişkiler Başkanı', Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat 'Seçim İşleri Başkanı', Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın 'Milli Güvenlik Politikaları Başkanı', Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel ise 'Kadın Politikaları Başkanı' oldu. Yine Ayfer Yılmaz 'Toplumsal Politikalar Başkanlığı', Sevinç Atabay 'Eğitim Politikaları Başkanlığı', Rıdvan Uz ise 'Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı' görevine getirilip, divanda yer alan yeni isimler oldu. Genel Sekreter Uğur Poyraz 'Mali İşler Başkanı', Ümit Dikbayır 'Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı', Bahadır Erdem 'Uluslararası Politikalar Başkanı', Ahmet Kamil Erozan 'Orta Doğu Politikaları Başkanı', Salim Ensarioğlu 'Yerel Yönetimler Başkanı', Metin Ergun 'Ekonomi Politikaları Başkanı', Bilge Yılmaz 'Kalkınma Politikaları Başkanı', Ümit Özlale ve STK Başkanı Burak Akburak da divandaki yerlerini korudu.

AĞIRALİOĞLU BAŞKANLIK DİVANI'NA GİREMEDİ

Öte yandan yeni Başkanlık Divanı'na; eski Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan giremedi. Ayrıca Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın Genel Başkanlık bünyesinde, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı'nın ise 'Gençlik Politikaları Başkanlığı' altında yeniden yapılandırılmasına karar verildi.


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Genel İdare Kurulu, Koray Aydın, İYİ Parti, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişiklik - Son Dakika


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