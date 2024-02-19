İYİ Parti\'de istifa depremi: Selçuk\'ta 100\'den fazla partili istifa etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde aralarında eski İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Görür, İlçe Başkanı Deniz Kayapınar ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde İYİ Partili istifa ederek, seçimlerde CHP'nin adayı Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek olacaklarını açıkladı.
Selçuk'ta İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı. Aralarında eski İl Başkan Yardımcısı Levent Görür, İYİ Parti İlçe Başkanı Deniz Kayapınar ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde partili, toplu istifalarını verdi. İstifa eden partililer ile birlikte açıklama yapan eski İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Görür, "Çalışmalarını beğendiğim, 5 yıldır belediye başkanlık görevini yapan, hatta son zamanda adı ciddi anlamda büyükşehir adaylığı için geçen CHP adayı Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'i şahsi olarak destekleme kararı aldım" dedi.
2019 yılından beri İYİ Parti'nin içerisinde olduğunu, çeşitli kademelerde görev aldığını, yaklaşık 2 yıldır da İYİ Parti İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirten Deniz Kayapınar ise, "Biz İYİ Parti'nin güçlenmesi, gelişmesi, büyümesi için gerekli çalışmalarda bulunduk. Birçok insanı partimize üye yaptık. Ancak gelinen noktada parti içi yaşanan gelişmeler neticesinde İYİ Parti'den istifa etme kararı aldım. Hem ilçe başkanlığından hem de üyelikten istifa ettim" dedi.
Yerel seçim döneminde bundan sonraki süreçte Selçuk'ta istifa eden arkadaşlar ve üyeler ile görüştükleri belirten Kayapınar, "Selçuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yani Filiz başkanı destekleme kararımız var. Arkadaşlarımızın da görüşleri bu şekilde" diye konuştu. - İZMİR
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