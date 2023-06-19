İYİ Parti'de kuruculardan Taylan Yıldız istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti'de kuruculardan Taylan Yıldız istifa etti

19.06.2023 11:00

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, kurucusu olduğu partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Yıldız, kişisel değil sistemsel sebeplerle istifa ettiğini belirterek, parti içi demokrasi oynandığını söyledi. İYİ Parti'de istifa depremi sürerken, Aytun Çıray ve Ahat Andican da partilerinden ayrılmıştı.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız kurucusu olduğu partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

"BENİM KİŞİLERLE HİÇBİR ZAMAN MESELEM OLMADI"

Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİCİLİK OYNUYORUZ"

Yıldız, "Hangi aday daha çok oy getirir ölçmüyoruz. Üyelere sorduk diyoruz ancak düşük katılımla ve ceplerdeki isim listeleriyle parti içi demokrasicilik oynuyoruz" dedi. Yıldız, seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararını ertelediğini belirterek, "Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" ifadesini kullandı.

"SİYASETTE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yıldız, "Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum" diye konuştu.

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Parti kurucularından Taylan Yıldız da görevinden istifa etti

AYTUN ÇIRAY VE AHAT ANDİCAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Seçimin ardından İYİ Parti'de istifa depremi sürerken geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve İYİ Parti kurucularından, eski İstanbul Milletvekili Ahat Andican da zehir zemberek açıklamalarla partilerinden ayrılmıştı.

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de kuruculardan Taylan Yıldız istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'de kuruculardan Taylan Yıldız istifa etti - Son Dakika
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