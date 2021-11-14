İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız - Son Dakika

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan siyaset gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi. TV100'de Pınar Işık Aydor'un sunumuyla ekrana gelen Pazar Siyaseti programında konuşan Poyraz, CHP ve İYİ Parti arasında ittifaktan daha çok iş birliği olduğunu ve bu iş birliği içerisinde HDP'nin olmayacağını ifade etti.

"HDP İLE İTTİFAKTA OLMAYIZ"

Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "İyi Parti 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok. CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlanıyor. CHP, HDP'yle ittifak isterse İyi Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI DENİLDİ"

CHP, DP, DSP ve İYİ Parti tarafından yapılan iş birliğine "Millet İttifakı" denildiğini belirten Poyraz, şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı."



