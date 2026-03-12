İYİ Parti'den Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
İYİ Parti'den Çiftçilere Destek Çağrısı

12.03.2026 13:33
Ulusoy, çiftçilere mazot desteği ve tarımsal sübvansiyon talep etti, gıda arz güvenliğine dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, çiftçinin kullandığı mazottan KDV ve ÖTV'nin kaldırılması, tohum, gübre ve tarımsal sulama sistemleri desteği verilmesi ile çiftçinin kullandığı elektriğin yarı yarıya sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi.

Ulusoy, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda tarımsal üretime yönelik alınması gereken tedbirleri sıraladığını anımsattı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, gıda arz güvenliğinin önemine dikkati çeken Ulusoy, hububat, bakliyat, şeker bitkileri, yağlı tohumlar, yaş meyve ve sebze, kırmızı et, beyaz et, yumurta, balık ve su ürünlerine dair Türkiye'nin tarımsal üretim ihtiyacında hesaplamaların ve planlamaların yapılması çağrısında bulundu.

Ulusoy, bu dönemde çiftçinin üretim yapabilmesi için tohum, su, mazot gibi tarımın temel girdilerinin fiyatlarının uygun olması gerektiğine işaret ederek, "Çiftçinin kullandığı mazottan KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Tohum, gübre ve tarımsal sulama sistemleri desteği verilmeli. Çiftçimizin kullandığı elektrik en azından savaş döneminde yarı yarıya sübvanse edilmeli." diye konuştu.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği "Tahıl Koridoru" misyonunun bir benzerinin, Hürmüz Boğazı'nda bir "Gübre Koridoru" ve "Petrol Koridoru" oluşturulmasına yönelik hükümete çağrıda bulunduklarını aktaran Ulusoy, "Bu iki ham maddeyle ilgili güvenli koridorlar oluşturabilirsek, savaşın yükünü memleketimizde en az şekilde hissetmiş oluruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'li Ulusoy, atıl alanların tarımsal üretime dahil edilmesi ile çiftçinin örgütlenerek, ortak tarım arazisi ve ortak tarım aleti kullanımının sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

