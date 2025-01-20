İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

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İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın ardından Meclis koridorları, Karaman'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla çalkalandı. Bu, İYİ Parti'den peş peşe yaşanan istifalara eklenen son isim oldu.

20.01.2025 15:27  Güncelleme: 15:37
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İYİ Parti'de yaşanan peş peşe istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini belirtti. Bu istifa sonrası İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e düşerken Ünal Karaman'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Meral Akşener'e yakınlığı ile tanınan eski futbol adamı Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti'ye geçiyor

VEKİL SAYISI 28'E DÜŞTÜ

Karaman'ın istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. 2023'teki genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 28'e geriledi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Karaman'dan önce, yine Meral Akşener'e yakınlığı bilinen partinin sözcüsü Kürşad Zorlu da istifa etmişti. Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Kulislerde Ünal Karaman'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

İYİ Parti\'den istifa eden Ünal Karaman\'ın yeni adresi belli gibi

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ahmet Ergin:
    Millet vekilligınden de istifa etmesi lazım halkın verdıgı oylarla secıldı sonucta 123 12 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Akp fetöcülerin toplanma Kampi 89 25 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Türk siyaseti beş para etmez. 100 3 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Bu tam bi yav..k 87 14 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Akp'ye geçerse Milliyetçiliğinin de yalan olduğu ortaya çıkar bence. Şu durumda en doğru adres Zafer Partisi gibi görünüyor 68 33 Yanıtla
  • A R:
    Bunlar CHP oylarıyla seçildiler şimdi AKP ye geçiyorlar. Zaten AKP yi meydana çıkaran da CHP Deniz Baykal değil miydi. 70 12 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Belliydi boş adam 71 9 Yanıtla
  • Hakan Erdemanar:
    YAKIŞIKSIZ İŞLER..SANA IYI PARTI SECMENI OY VERDI.. 74 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu ünal keçi avcısı değilmiydi yaa 39 5 Yanıtla
  • Abdullah Urer:
    inanamam Ünal gibi bir insan bunu yapmaz. 25 16 Yanıtla
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