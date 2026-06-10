İYİ Parti'den geçtiğimiz mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › İYİ Partili vekil Beyaz, AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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