İYİ Parti'den kongre mesajı: 24 Haziran'da Akşener'in etrafında kenetlenerek yeni yol haritasını müjdeleyeceğiz

İYİ Parti'de 3. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları hızlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün Genel İdare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi kurultay oldu.

KURULTAY 24 HAZİRAN'DA

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kurultayın daha önce belirtildiği gibi 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Zorlu şunları söyledi:

"Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan Büyük Kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İYİ Partimiz kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium'da 3.Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecektir.

"İYİ PARTİ AİLESİ AKŞENER'İMN ETRAFINDA KENETLENECEK"

İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir. Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.

"İYİ PARTİ İKTİDAR HEDEFİNE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEYECEK"

Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi 'Ben' değil 'Biz' olabilmenin adresidir. İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir."