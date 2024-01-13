 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti'den ortak bildiri ve TBMM'nin ilgilendirilmesi talebi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'den ortak bildiri ve TBMM'nin ilgilendirilmesi talebi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, teröre karşı ortak bildiri yayımlanması talebini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını, ayrıca Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının süreçle ilgili Meclisi bilgilendirmelerini talep ettiklerini belirtti.

İYİ Parti\'den ortak bildiri ve TBMM\'nin ilgilendirilmesi talebi
13.01.2024 - 17:07,
Abone Ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğimizi bir kez daha ortaya koyabilmek adına Grup Başkanvekilimiz Sayın Musavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve hassasiyetlerimizi paylaşmıştır" dedi. Zorlu, bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğin bir kez daha ortaya konulması adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda İYİ Parti grubu olarak Anayasa'nın 98'inci TBMM İçtüzüğü'nün 102'nci ve 103'üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclisimizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz. Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kürşad Zorlu, İYİ Parti, Güvenlik, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den ortak bildiri ve TBMM'nin ilgilendirilmesi talebi - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den ortak bildiri ve TBMM'nin ilgilendirilmesi talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement