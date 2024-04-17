İYİ Parti'den YSK'ya Ordu seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' itirazı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den YSK'ya Ordu seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' itirazı

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, partisinin Ordu seçimlerinde, seçimin iptali ve yeniden seçime gidilmesi üzerine tam kanunsuzluk nedeniyle itirazda bulunduğunu belirterek, '2 Haziran seçimlerinde Ordu halkı kendi iradesini, kendi kararını yeniden versin' dedi.

17.04.2024 21:41  Güncelleme: 21:45
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İYİ Parti'den YSK'ya Ordu seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' itirazı

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun:

"2 Haziran seçimlerinde Ordu halkı kendi kararını yeniden versin"

ANKARA - İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, partisinin Ordu seçimlerinde, seçimin iptali ve yeniden seçime gidilmesi üzerine tam kanunsuzluk nedeniyle itirazda bulunduğunu belirterek, "2 Haziran seçimlerinde Ordu halkı kendi iradesini, kendi kararını yeniden versin" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarını bildirmeye devam ediyor. İtirazlar çerçevesinde Ordu ili seçimleri için 15 Nisan'da tam kanunsuzluk nedeniyle itirazda bulunan İYİ Parti seçimlerin iptal edilmesini ve yeniden seçime gidilmesini talep etmişti.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, beraberindeki heyetle birlikte Ordu seçimlerinde yapılan itiraza ilişkin bugün Yüksek Seçim Kurulu açıklamalarda bulundu. Seçim çevresinde oy kullanan 485 bin bin 819 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası tespit edildiğini iddia eden Olgun, tekrar açılan sandıklarda çift mühür nedeniyle geçersiz sayılan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve yanında da başka bir partiye mühür basıldığını söyledi. Olgun, "Geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespiti yapılmıştır. Benzer hesapla fazladan gelen oy pusulaları ve zarflar da bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

"95 sandık kurulu üyesini siyasi parti üyesi olduğunu tespit ettik"

Birçok sandık kurulu başkanının siyasi parti üyesi olan memurlardan oluştuğunu söyleyen Olgun, "95 sandık kurulu başkanının veya sandık kurulu memur üyesinin, bakın 95 bizim tespit ettiğimizdir, bizim sandık seçim tutanaklarında isimleriyle kontrol edebildiğimizdir. Bu kişilerin siyasi parti üyesi olduğu tespiti yapılmıştır. Devlet memurlarının 657 sayılı kanuna göre siyasi parti üyesi olması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"Ordu İli seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi talebiyle 15 Nisan tarihinde yeni bir başvuru yaptık"

Olgun, YSK'nin daha önce vermiş olduğu aksi yöndeki kararları da emsal gösterdiklerini ifade ederek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun yeniden değerlendirme yapması ve tam kanunsuzluk halleriyle Ordu İli Seçim çevresinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi talebiyle 15 Nisan tarihinde yeni bir başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.

Olgun, itirazları çerçevesinde Ordu'da seçimlerin iptal edilmesini talep ettiklerini bildirerek, "2 Haziran seçimlerinde Ordu halkı kendi iradesini, kendi kararını yeniden versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den YSK'ya Ordu seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' itirazı - Son Dakika

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