İYİ Parti'li Öztürk: "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir" - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'li Öztürk: "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir"

20.09.2022 16:50
İYİ Parti'li Öztürk: "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bu yıl çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bu yıl çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerektiğini söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süt üreticilerinin sorunlarına değindi.

Ulusal Süt Konseyi'nin geçen hafta soğutulmuş çiğ süt fiyatını 7,5 lira olarak açıkladığını hatırlatan Öztürk, "Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içermek kaydıyla çiğ süt fiyatı 7,5 lira olarak açıklandı. Ancak sahadaki oranlar bu değil. Sahadaki oranlar yüzde 3,2 yağ, yüzde 2,8 şeklindedir. Bunun sebebi ise yem ve diğer maliyet oranlarının fazla olmasıdır. Hayvanlar yeterince beslenemediği için bu oranlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt maliyeti hesaplama kriterlerine de değinen Öztürk, "yapılan hesapların TÜİK'in hesaplarına benzediğini; bazı kriterlerin hesaba katılmadığını" iddia etti.

Çiğ süt maliyetini farklı kurumlara hesaplattıklarını dile getiren Öztürk, "Yaptığımız hesaplamalarda sütün maliyeti yaklaşık 8,30 lira olarak ortaya çıktı. Sütün gerçek maliyeti 8,30 lira olmasına rağmen maliyet 7,10 lira olarak gösterilip 7,5 lira fiyat belirleniyor. Bu durum süt üreticilerini mutsuz ediyor ve ileriki zamanlarda daha büyük sıkıntılara sebep olacaktır." dedi.

Çiğ süt destekleme priminin henüz açıklanmadığını belirten Öztürk, "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir. Tarım ve hayvancılıkta esas olan çiftçidir. Çiftçi olmadığında süt de olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Honaz Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Gündüz Bakımevi'nde Eğitim Başladı Honaz Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Gündüz Bakımevi'nde Eğitim Başladı GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu
Kaynak: AA

Milletvekili, İYİ Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Öztürk: 'Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'li Öztürk: "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement