İYİ Parti'li Öztürk: "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bu yıl çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerektiğini söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süt üreticilerinin sorunlarına değindi.

Ulusal Süt Konseyi'nin geçen hafta soğutulmuş çiğ süt fiyatını 7,5 lira olarak açıkladığını hatırlatan Öztürk, "Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içermek kaydıyla çiğ süt fiyatı 7,5 lira olarak açıklandı. Ancak sahadaki oranlar bu değil. Sahadaki oranlar yüzde 3,2 yağ, yüzde 2,8 şeklindedir. Bunun sebebi ise yem ve diğer maliyet oranlarının fazla olmasıdır. Hayvanlar yeterince beslenemediği için bu oranlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt maliyeti hesaplama kriterlerine de değinen Öztürk, "yapılan hesapların TÜİK'in hesaplarına benzediğini; bazı kriterlerin hesaba katılmadığını" iddia etti.

Çiğ süt maliyetini farklı kurumlara hesaplattıklarını dile getiren Öztürk, "Yaptığımız hesaplamalarda sütün maliyeti yaklaşık 8,30 lira olarak ortaya çıktı. Sütün gerçek maliyeti 8,30 lira olmasına rağmen maliyet 7,10 lira olarak gösterilip 7,5 lira fiyat belirleniyor. Bu durum süt üreticilerini mutsuz ediyor ve ileriki zamanlarda daha büyük sıkıntılara sebep olacaktır." dedi.

Çiğ süt destekleme priminin henüz açıklanmadığını belirten Öztürk, "Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir. Tarım ve hayvancılıkta esas olan çiftçidir. Çiftçi olmadığında süt de olmaz." değerlendirmesinde bulundu.