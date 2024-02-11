İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan: Kent uygulamalarından doğan kaos sona erecek

Politika

Döşemealtı'nda İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, kent uygulamalarından doğan kaos ortamının sona ereceğini ve tüm ülkede örnek teşkil edecek temiz, planlı ve düzenli bir kent ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Döşemealtı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerine yönelik heyecan artarken, İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, projeleri ve hizmet odaklı yaklaşımıyla ilçede ziyaretlerine devam ediyor. Adaylığının açıklandığı Kasım ayından bu yana sahada vatandaşlarla bire bir görüşen ve sorunlarını dinleyen Afacan, seçildiklerinde ilçenin mevcut yönetiminin bilinçsizce uyguladığı kent uygulamalarından doğan kaos ortamının sona ereceğini ve tüm ülkede örnek teşkil edecek temiz, planlı ve düzenli bir kent ortaya çıkaracaklarını söyledi.

"Vatandaşları bezdirdiler"

Döşemealtı'nda yaşanan sorunların vatandaşı canından bezdirdiğini ifade eden Afacan, belediye tarafından çöplerin toplanmaması, yol ve temizlik konularında yaşanan sıkıntılar ve altyapı eksiklikleri gibi sorunlara dikkat çekerek, bu konularda hizmet odaklı projeleriyle çözüm sunmayı vaat etti.

"İlçedeki her bir birey eşit hizmet alacak"

Hem bir mimar olarak hem de belediyecilik tecrübesiyle, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bildiğini söyleyen Emre Afacan, şehircilik konusundaki 22 yıllık deneyimiyle ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını ve sosyal belediyecilik anlayışını getireceklerini ifade etti. Döşemealtı'nın tamamını kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini ifade eden Mimar Emre Afacan, bugüne kadar yapıldığı gibi, kişiye ya da ekonomik düzeye göre hizmet anlayışına son vereceklerini, tüm vatandaşlara eşit hizmeti ilke edindiklerini söyledi.

"Ayrıştırma yok, herkesi kucaklıyoruz"

İlçede birleştirici bir güce ihtiyaç olduğunu vurgulayan Afacan, herkesin güven içinde yaşayabileceği, eşit hizmetin herkes için geçerli olduğu bir Döşemealtı arzuladıklarını söyledi. Saha çalışmalarında konuştukları vatandaşların, geçmişteki seçimde tercihlerinde hata yaptıklarını ifade ettiğini, yaşanan beklentilerin karşılanamadığı bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Afacan, "İnsanların bize doğru bir yönelimi var. Mimar olarak 22 yıldır proje yürütüyorum. Belediye meclis üyeliği görevini üstlendim. Bu yüzden belediyeciliği de iyi biliyorum" dedi. Afacan, geçmişteki tecrübeleriyle ilçeye yeni bir soluk getireceklerini, özellikle çocuklardan yaşlılara, kadınlardan işsizlere kadar her kesimi kucaklayacaklarını ifade etti.

"Turizmden neden yeterli pay alamıyoruz?"

Döşemealtı'nın Antalya gibi turizm cenneti bir kentin parçası olduğuna vurgu yapan Emre Afacan, buna rağmen yaşanan altyapı ve üst yapı sorunları, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanamaması, çevre kirliliği ve kentleşmedeki vizyonsuzluk nedeniyle turizmden hak ettiği payı alamadığını söyledi.

"İlçemizin çehresi değişecek, insanların yüzleri gülecek"

Seçildiği takdirde kurumsal ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yol, temizlik, peyzaj, kavşak düzenleme, kentleşme, öz kaynak oluşumu ve ticari bölge kullanımının artırılması gibi alanlarda bütün gayretiyle çalışacağını söyleyen Mimar Emre Afacan, bir insanın tıpkı evine gösterdiği titizlik ve özeni, kendisinin de ata toprağı olan Döşemealtı için göstereceğini ve bundan onur duyacağını sözlerine ekledi.

Mimar Emre Afacan, seçim kampanyası kapsamında sosyal medyayı da etkili bir şekilde kullanarak halkla doğrudan iletişim kuruyor. Sosyal medya hesapları aracılığıyla seçmenle etkileşimde bulunan Afacan, özellikle Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi platformlarda düzenlediği canlı yayınlar ve interaktif paylaşımlarla halkın nabzını tutuyor. İlçe sakinlerinin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşan Afacan, online platformlarda düzenlediği ankete dayalı etkinliklerle vatandaşların beklenti ve taleplerini doğrudan öğreniyor.

Paylaşımlarda, ilçenin yüz yüze olduğu sorunlara ve çözüm önerilerine dair detaylı bilgiler veren Afacan, aynı zamanda vatandaşların görüş ve önerilerini alarak kampanyasını 'doğrudan katılımcı' bir hale getiriyor. Adaylığının açıklandığı Kasım ayından bu yana sürekli saha vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinleyen Afacan, sosyal medya hesapları aracılığıyla ilçe sakinleriyle iletişimi gece gündüz sürdürüyor. - ANTALYA