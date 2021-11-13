İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Kocaeli'de partisine katılanlara rozet taktı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde partisine yeni katılanlara rozet taktı.

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığınca Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni üye katılım töreninde konuşan Aydın, partisinin kuruluş sürecine değinerek, iki ay gibi kısa bir sürede Türkiye genelinde örgütlenmeyi başardıklarını söyledi.

Büyük kongrelerini yaptıktan 10 gün sonra seçim kararı alındığını ve 40 günlük takvime dayalı olarak da bir seçim yaşadıklarını dile getiren Aydın, "Yani yönetim kurulunda olanların tam olarak birbirini tanıyamadığı, herkesin ismen bile birbirine tam hitap edemediği bir dönem ve süreç içerisinde bir seçimi beraber yaşayarak geçirdik. O seçimde de parti olarak işin neticesinde Meclis'te görev alan bir parti olduk." diye konuştu.

Aydın, "Bugün kurulan partilere bakıyorum hala il ve ilçe eksikliklerini giderememişler, çoğu yarıyı bile bulamamış vaziyette. Örgütlenmek için çabalayıp duruyorlar. Çoğu da bir yılı geçti hepsinin kurulalı." ifadelerini kullandı.

Her partiden oy alma kabiliyetlerinin kendilerine sağladığı fırsatları kullanacaklarını belirten Aydın, ellerini taşın altına koyarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Koray Aydın, konuşmasının ardından İYİ Parti'ye yeni katılanlara rozet taktı.